Daniel Hecht ist Mitglied der Tonight News-Redaktion. Nerdy by Nature. Schreibt über Lokales und Games. Mag Japan und Affen.

So feierte die Mezcaleria Rojo in Düsseldorf Halloween: alle Fotos vom 31. Oktober 2024

1. November 2024

In der Mezcaleria Rojo in Düsseldorf trifft Halloween traditionell auf den Tag der Toten – in Sachen kreativer Gestaltung widmet man sich gerne dem mexikanischen Gruselspaß. Wir zeigen die Fotos vom Donnerstag.