Sir Walter am Samstag – so wurde in den vierten Advent gefeiert!

Ja, auch an diesem Samstag galt im Sir Walter strikt „2G+“ und Tanzverbot. Die Auswirkungen auf die Gäste? Nicht vorhanden! Anstelle über Corona wurde meist über Geschenke gesprochen, oder den bereits gebuchten Urlaub nach Ibiza. Anstelle langer Gesichter strahlten unseren Fotografen jede Menge verzückte Menschen an, die in den Armen ihrer Liebsten bis in den vierten Advent hinein feierten. Beweise? Haben wir:

Am Samstag wurde im Sir Walter trotz "2G+" und "Tanzverbot" bestens gelaunt in den vierten Advent gefeiert. Foto: Tonight.de / J. Sammer Viele Szenegänger hatten sich feierlich herausgeputzt. Foto: Tonight.de / J. Sammer Das Gesprächsthema des Abends: "Was kommt unter den Weihnachtsbaum?" Foto: Tonight.de / J. Sammer Natürlich wurde auch wieder eifrig auf den Höhepunkt der Woche angestoßen. Foto: Tonight.de / J. Sammer Aufgrund des Tanzverbots war die Atmosphäre noch gemütlicher als sonst üblich. Foto: Tonight.de / J. Sammer Wir zeigen euch weitere Highlight-Fotos vom Samstag, 18. Dezember. Viel Spaß! Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

