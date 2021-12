Fotos

Sir Walter am Samstag: So wurde in den dritten Advent hinein gefeiert

12. Dezember 2021

Viele Gedanken sind bereits beim Weihnachtsfest und von außen weht vorweihnachtliche Atmosphäre ins Sir Walter, das trotz Tanz-Verbot und 2G+ Regel weiter gut besucht ist. Den Spaß vor Ort beeinträchtigen die neuen Regeln nur gering: Viele Nachtschwärmer verbrachten am Samstag wieder einen grandiosen Abend vor Ort. Wir zeigen die Fotos.