Daniel Hecht ist Mitglied der Tonight News-Redaktion. Nerdy by Nature. Schreibt über Lokales und Games. Mag Japan und Affen.

Samstags in der Mezcaleria Rojo in Düsseldorf – die Foto-Highlights vom 31. August 2024

1. September 2024

Der perfekte Ort für alle, denen der Tequila-Song einfach nicht aus den Ohren gehen will: Willkommen in der Mezcaleria Rojo! Die neuesten Fotos aus der legendären Bar in der Düsseldorfer Altstadt findet ihr hier!