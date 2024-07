Samstags in der Fett Weinbar in Düsseldorf: Fotos vom 27. Juli 2024

Der Juli eilte im Sauseschritt an Düsseldorf vorbei: Am Samstag wurde bereits auf das letzte Juli-Wochenende angestoßen, munter über das mäßige Wetter gelästert und ebenso munter Urlaubspläne geschmiedet. Die Fett Weinbar bot dazu die passende Kulisse. Die schönsten Bilder der Nacht findet ihr in der oben verlinkten Galerie – viel Spaß!

