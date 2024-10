Daniel Hecht ist Mitglied der Tonight News-Redaktion. Nerdy by Nature. Schreibt über Lokales und Games. Mag Japan und Affen.

Samstags in der Fett Weinbar: „Hold my Wine!“ – alle Fotos vom 5. Oktober 2024

6. Oktober 2024

Hoch die Tassen: So lautete das Motto am Samstagabend in der Fett Weinbar. Unser Fotograf hat die besten Momente festgehalten.