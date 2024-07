In der Elephant Bar gab es am Samstag wieder astreine Cocktails, beste Musik und jede Menge Nachtschwärmer, die die Nacht zum Tag machten. Mittendrin dabei: unser Fotograf! Wir zeigen die Foto-Highlights in der oben verlinkten Galerie.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link. Noch auf der Suche nach weiteren Events? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen.