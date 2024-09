Daniel Hecht ist Mitglied der Tonight News-Redaktion. Nerdy by Nature. Schreibt über Lokales und Games. Mag Japan und Affen.

Samstags in der Düsseldorfer Altstadt: ein Besuch im HôtelHôtel – alle Fotos vom 7. September

8. September 2024

Reservierung? An der kultigen Apéro-Bar HôtelHôtel in der Düsseldorfer Altstadt nicht nötig! Am Samstag kam hier wieder die versammelte Nachtschwärmer-Szene zusammen, um genussvoll abzuschalten und durchzufeiern. Wir zeigen die schönsten Fotos des Abends.