Seit der Eröffnung am 15. Mai 2024 hat sich die Apéro-Bar HôtelHôtel zu einem waschechten „Place to be“ in der Düsseldorfer Altstadt gemausert. Unser Fotograf hat zum Höhepunkt der Woche vorbeigeschaut und die schönsten Momente für euch festgehalten.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link. Noch auf der Suche nach weiteren Events? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen.