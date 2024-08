Rekord! Alle Fotos der Rollnacht zum Flughafen Düsseldorf mit 5000 Skatern Foto: Tonight.de / Heiko Borchers DCIM100MEDIADJI_0117.JPG Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Rekord! Alle Fotos der Rollnacht zum Flughafen Düsseldorf mit 5000 Skatern Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Rekord! Alle Fotos der Rollnacht zum Flughafen Düsseldorf mit 5000 Skatern Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Rekord! Alle Fotos der Rollnacht zum Flughafen Düsseldorf mit 5000 Skatern Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Rekord! Alle Fotos der Rollnacht zum Flughafen Düsseldorf mit 5000 Skatern Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Rekord! Alle Fotos der Rollnacht zum Flughafen Düsseldorf mit 5000 Skatern Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Rekord! Alle Fotos der Rollnacht zum Flughafen Düsseldorf mit 5000 Skatern Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Rekord! Rekord! Alle Fotos der Rollnacht zum Flughafen Düsseldorf mit 5000 Skatern Foto: Tonight.de / Heiko Borchers

„Wir freuen uns, dass wir den Teilnehmern in diesem Jahr eine völlig neue und aufregende Strecke bieten können“ – Rollnacht-Organisator Claus Vogel konnte man die Freude über die neue Strecke bereits im Voraus von den Lippen lesen. Und der hatte nachher doppelten Grund zur Freude, denn die Veranstalter zählten am Abend einen neuen Skater-Rekord: Bis zu 5000 Teilnehmer sind ihrem Ruf, gemeinsam zum Flughafen zu brausen, gefolgt.

Die Strecke startete wie gewohnt in der Altstadt an der Reuterkaserne. Von dort aus skateten die Teilnehmer durch den Norden bis zum Airport. Das rollende Feld wurde von einem Follow-Me Fahrzeug über die Distanz von 21 Kilometern angeführt – perfekt geeignet für ein paar Schnappschüsse, die unser Fotograf für euch eingefangen hat. Die schönsten Schnappschüsse gibt es in der oben verlinkten Galerie.

Am Flughafen selbst gab es dann eine kurze Getränkepause, bei der die Skater nicht nur eine Erfrischung genießen, sondern auch den Anblick des nächtlichen Flughafens. Danach ging es am Tower und den Terminals vorbei zurück via Stockum in die Innenstadt, um die Tour im Cubanitos auf der Ratinger Straße in der Altstadt gebührend ausklingen zu lassen.

Jetzt heißt es bald Abschied nehmen: Am 5. September startet die letzte Rollnacht des Jahres zur Handwerkskammer Düsseldorf.

