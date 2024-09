"RhineCleanUp"-Botschafterin und Model Anna Hiltrop packte zusammen mit ihrem Partner in Düsseldorf an. Foto: RCU / Uwe Erensmann / uepress Am Ende kamen wieder einige Säcke zusammen: Die Beteiligten sind stolz auf ihre Arbeit beim "RhineCleanUp"-Day 2024. Foto: RCU / Uwe Erensmann / uepress Am 14. September wurde der Rhein und seine unmittelbare Nachbarschaft wieder vom Müll befreit. Foto: RCU / Uwe Erensmann / uepress Allein in Düsseldorf sollen laut Veranstalter über 5000 Menschen mitgemacht haben. Foto: RCU / Uwe Erensmann / uepress In NRW wurde der "RhineCleanUp"-Day unter anderem auch in In NRW wollen sich unter anderem auch Gruppen in Köln, Bonn, Bochum, Krefeld und Emmerich zelebriert. Foto: RCU / Uwe Erensmann / uepress Von Verpackungsmüll bis hin zu ganzen Autoreifen und Einkaufswagen: Am Rhein lässt sich so einiges an Müll finden. Foto: RCU / Uwe Erensmann / uepress Julia Siegers (Geschäftsführung Immofinanz), Josef Hinkel (Erster Bürgermeister), Clara Gerlach (Bürgermeisterin), Anna Hiltrop und Joachim Umbach (Initiator RhineCleanUp). Foto: RCU / Uwe Erensmann / uepress Wir zeigen die Fotos vom "RhineCleanUp"-Day 2024 am 14. September. Foto: RCU / Uwe Erensmann / uepress „RhineCleanUp“-Day 2024 in Düsseldorf: Über 5000 Teilnehmer machen den Rhein sauber – alle Fotos Foto: RCU / Uwe Erensmann / uepress „RhineCleanUp“-Day 2024 in Düsseldorf: Über 5000 Teilnehmer machen den Rhein sauber – alle Fotos Foto: RCU / Uwe Erensmann / uepress „RhineCleanUp“-Day 2024 in Düsseldorf: Über 5000 Teilnehmer machen den Rhein sauber – alle Fotos Foto: RCU / Uwe Erensmann / uepress „RhineCleanUp“-Day 2024 in Düsseldorf: Über 5000 Teilnehmer machen den Rhein sauber – alle Fotos Foto: RCU / Uwe Erensmann / uepress „RhineCleanUp“-Day 2024 in Düsseldorf: Über 5000 Teilnehmer machen den Rhein sauber – alle Fotos Foto: RCU / Uwe Erensmann / uepress Schon gesehen? Die zum Feiern in den Keller gehen: Samstags im Sub – alle Fotos vom 14. September Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub, Nachtresidenz & Co. Freitags in der Mezcaleria Rojo: Das sind die Fotos vom 13. September 2024

Langsam aber sicher hat sich der „RhineCleanUp“-Day zu einem festen Termin im Jahreskalender gemausert: Bereits zum sechsten Mal fand die Veranstaltung am Samstag, dem 14. September, in zahlreichen Städten und Gemeinden in ganz NRW statt, um für saubere Flüsse und kiloweise in Säcke abgepackten Müll zu sorgen, der anderweitig wohl früher oder später in der Nordsee gelandet wäre.

Allein in Düsseldorf nahmen bei prächtigem Herbstwetter über 5000 Menschen den „RhineCleanUp“-Day zum Vorwand, um vor der eigenen Haustür sauber zu machen: da kamen über Stunden wieder so einige Tonnen Müll zusammen. Genaue Zahlen fehlen noch, aber laut Initiator Joachim Umbach zeichne sich bereits ab, dass die 300 Tonnen Müll aus dem Vorjahr übertroffen werden dürften.

Das Gesicht der Kampagne, RCU-Markenbotschafterin Anna Hiltrop, ließ es sich natürlich nicht nehmen mit ihrem Partner zusammen selbst mit anzupacken. Auch der nordrhein-westfälische Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) machte mit – und gab sich später über Social Media geschockt über die Mitmenschen: „Es ist schäbig, wie manche Menschen ihren Müll einfach so in die Landschaft werfen.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von RhineCleanUp (@rhinecleanup)

„RhineCleanUp“ arbeitet 2024 mit rund 1.000 Gruppen zusammen, die sich entlang von mittlerweile 29 Flüssen in Deutschland für saubere Gewässer engagieren. Ob große Organisationen, lokale Initiativen oder Nachbarschaftsgemeinschaften – sie alle eint der Wunsch, die Umwelt vor der Zerstörung durch Plastik und Abfälle zu schützen.

„RhineCleanUp“ lockt über 100 Gäste ins Largo am Medienhafen

Auf Einladung von Anna Hiltrop sowie dem diesjährigen Sponsor, dem Ökoenergieanbieter naturstrom fand im besonderen Ambiente des Largo im Düsseldorfer Medienhafen direkt am Rhein ein „RhineCleanUp“-Get-Together statt. Für rund 100 Gäste – darunter Petra Dieners, Dr. Britta Kuehlmann, Roman Trocha und viele mehr – war dies die ideale Gelegenheit, sich über das Thema Nachhaltigkeit auszutauschen, bevor alle gemeinsam zum CleanUp aufbrachen. Auch Bürgermeister Josef Hinkel und Bürgermeisterin Clara Gerlach nahmen am Get Together teil.

Im Rahmen eines spannenden Panel Talks zum Thema Ehrenamt und Nachhaltigkeit, moderiert von Jennifer Sieglar, gaben Anna Hiltrop („RhineCleanUp“-Botschafterin), Joachim Umbach (Initiator RhinCleanUp), Tim Loppe (Pressesprecher Naturstrom) und Malte Bedürftig (Vorstand GoVolunteer) wichtige Impulse für das ehrenamtliche Engagement im Umweltschutz.