"POAS" in der Boston Bar am Donnerstag, 4. Juli 2024 – die Fotos

Fotos

„POAS“ in der Boston Bar am Donnerstag, 4. Juli 2024 – die Bilder der Nacht

5. Juli 2024

In der Boston Bar wurde am Donnerstag die Nacht zum Tag gemacht: Zahlreiche Düsseldorfer feierten bestens gelaunt auf der Tanzfläche, andere unterhielten sich an den Tischen über die Urlaubspläne in den kommenden Wochen. Wir zeigen die Fotos.