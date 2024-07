Fotos

Partyfotos aus Düsseldorf: So wurde am Samstag, 20. Juli, in der Fett Weinbar gefeiert!

21. Juli 2024

Viele Düsseldorfer nutzten den hochsommerlichen Samstag erst zu einem Ausflug auf die Kirmes und anschließend in die Altstadt. Dabei wurde auch die Fett Weinbar gerne angesteuert, um genüsslich mit einem Wein in die Nacht zu starten.