Party-Highlight am Samstag: Fotos von "Old but Gold" im Rheinriff!

Was für ein Tag! Am Samstag feierte die „Old but Gold“ wieder ausgelassen ihre glorreiche Ü30-Hip-Hop-Party im Rheinriff. Dass dabei so einige Gäste auf die Überholspur wechselten, zeigen euch unsere Fotos.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link. Noch auf der Suche nach weiteren Events? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen.