Rheinland-Journaille und Wahlkölnerin. Sie berichtet aus und von der schönsten Stadt am Rhein.

„Old but Gold“ im Stahlwerk: alle Fotos vom 17. August

18. August 2024

Die Ü-30-Party "Old but Gold" ließ am Samstag nochmal alle "Oldie-Herzen" höher schlagen und sogar draußen unter freiem Himmel bouncen. Seht selbst. Wir haben die Fotos der Nacht.