Oh Baby Anna am Freitag – die schönsten Momente, die besten Fotos

27. November 2021

Oh Baby, oh Anna, was für ein Abend! Die vereinten Nachtschwärmer genossen mal wieder die leckeren Drinks an der eindrucksvollen Bar und schwangen das Tanzbein zu feinsten Elektro-Sounds. Unser Fotograf war für euch dabei und hat den Abend festgehalten.