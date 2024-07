Fotos

Nachtleben in Düsseldorf: So wurde am Samstag im Sir Walter gefeiert – alle Fotos vom 27. Juli

28. Juli 2024

Kühle Cocktails, gute Musik und gute Freunde – das sind die Zutaten für eine perfekte Party! Am Samstag machte das Sir Walter seinem guten Namen wieder alle Ehre, wie auch die Bilder unseres Fotografen beweisen.