„Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 25. Juli 2024 – alle Fotos

26. Juli 2024

Während das Wetter noch immer noch nicht so recht weiß, wohin es will, sind die Düsseldorfer schon einen Schritt weiter: Ab ins Sir Walter! Am Donnerstag fand hier wieder die "Milchbar" auf dem Programm – und wir haben die Fotos der Nacht!