„Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer Was für eine Nacht im Sir Walter! Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 22. August 2024 – alle Fotos Foto: Tonight.de / J. Sammer Schon gesehen? „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 15. August 2024 – alle Fotos! „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 8. August 2024: Die Bilder der Nacht! „Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 1. August 2024: Die Bilder der Nacht!

Aufgeladen von einem sonnigen Tag in Düsseldorf, genossen die Nachtschwärmer im Sir Walter einen astreinen Absacker: die „Milchbar“-Party zog wieder jede Menge Leute auf die Tanzfläche und an die lange Bar. Wir zeigen die Foto-Highlights des Abends in der oben verlinkten Galerie – viel Spaß!

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link. Noch auf der Suche nach weiteren Events? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen.