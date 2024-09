Daniel Hecht ist Mitglied der Tonight News-Redaktion. Nerdy by Nature. Schreibt über Lokales und Games. Mag Japan und Affen.

„Milchbar“ im Sir Walter am Donnerstag, 12. September 2024 – die Fotos der Nacht

13. September 2024

Das Wochenende bereits am Horizont, die Partylaune ungebremst: Bei der "Milchbar" im Sir Walter wurden am Donnerstag wieder einige Extrarunden an der Theke und auf dem Dancefloor gedreht. Wir zeigen die schönsten Schnappschüsse des Abends.