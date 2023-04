Messer-Attacke in Duisburger Fitnessstudio – Fotos vom Tatort mit schwerbewaffneten Polizisten

Ein Polizist ist in Duisburg in einem Gebäude in einem Fitnessstudio im Einsatz. Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt sind am Dienstagabend mehrere Personen schwer verletzt worden. Das teilte ein Polizeisprecher in Duisburg mit. Foto: Christoph Reichwein/dpa