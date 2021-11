11.11. in Köln – alle Fotos vom Sessionsauftakt

Die Jecken sind los: Mit dem Beginn der fünften Jahreszeit am 11.11. um 11.11 Uhr startet ganz Kölle in die neue Karnevalssession. Vor Corona kamen noch mehrere 100.000 Gäste nach Köln, 2020 war aufgrund der Pandemie so gut wie gar nichts los. Da darf man durchaus gespannt sein, wie sich das bunte und freudige Treiben der Jecken in diesem Jahr entwickelt. Die Fotos findet ihr hier:

Karnevalsauftakt in Köln Karnevalsauftakt in Köln Karnevalsauftakt in Köln Köln macht sich bereit für den Karneval: Absperrgitter und Dixi Klos stehen am Zugang zur Partymeile Zülpicher Strasse. Zum Karnevalsauftakt am 11.11. gilt in den besonders frequentierten Vierteln 2G (Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene). Absperrungen wegen des 11.11.

In den abgesperrten Bereichen in der Kölner Altstadt und im Zülpicher Viertel gilt die 2G-Regel. Die Kölner Polizei ist mit 1.000 Beamtinnen und Beamten vor Ort.

Natürlich widmet Tonight.de dem Karneval wieder große Themenschwerpunkte und liefert jede Menge Party-Fotos: Alle Beiträge zum Karneval findet ihr hier!