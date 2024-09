„Jetzt & Immer“-Festival 2024 am Grünen See in Ratingen: die besten Fotos vom Samstag Foto: Tonight / Alex Kersten „Jetzt & Immer“-Festival 2024 am Grünen See in Ratingen: die besten Fotos vom Samstag Foto: Tonight / Alex Kersten „Jetzt & Immer“-Festival 2024 am Grünen See in Ratingen: die besten Fotos vom Samstag Foto: Tonight / Alex Kersten „Jetzt & Immer“-Festival 2024 am Grünen See in Ratingen: die besten Fotos vom Samstag Foto: Tonight / Alex Kersten „Jetzt & Immer“-Festival 2024 am Grünen See in Ratingen: die besten Fotos vom Samstag Foto: Tonight / Alex Kersten „Jetzt & Immer“-Festival 2024 am Grünen See in Ratingen: die besten Fotos vom Samstag Foto: Tonight / Alex Kersten „Jetzt & Immer“-Festival 2024 am Grünen See in Ratingen: die besten Fotos vom Samstag Foto: Tonight / Alex Kersten „Jetzt & Immer“-Festival 2024 am Grünen See in Ratingen: die besten Fotos vom Samstag Foto: Nachdem bereits am Freitag beim „Jetzt & Immer“-Festival in Ratingen Vollgas gegeben wurde, stand das Programm und Line-up dem in nichts nach: ENNIO und Dilla, die im letzten Jahr leider kurzfristig absagen mussten, konnten in diesem Jahr endlich auf der Bühne Vollgas geben. Ein weiteres Highlight waren die Drunken Masters, die bereits zum zweiten Mal gemeinsam die Bühne zum Beben gebracht haben. Komplettiert wurde das Line-up am Samstag von My Ugly Clementine, Eli Preiss und ok.danke.tschüss.

Hier geht’s weiter: So schön war das „Jetzt & Immer“-Festival am Grünen See in Ratingen am Samstag, 7. September 2024 – Fotos!

Was die Festivalbesucher davon gehalten haben? Schaut doch einfach mal in unserer oben verlinkten Galerie vorbei!

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link. Noch auf der Suche nach weiteren Events? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen.