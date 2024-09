"Jeck im Sunnesching" 2024 in Köln – die besten Bilder vom Festival!

„Jeck im Sunnesching“ im Jugendpark Köln – bunte Bilder vom Festivalspaß am Samstag, 7. September 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „Jeck im Sunnesching“ im Jugendpark Köln – bunte Bilder vom Festivalspaß am Samstag, 7. September 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „Jeck im Sunnesching“ im Jugendpark Köln – bunte Bilder vom Festivalspaß am Samstag, 7. September 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „Jeck im Sunnesching“ im Jugendpark Köln – bunte Bilder vom Festivalspaß am Samstag, 7. September 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „Jeck im Sunnesching“ im Jugendpark Köln – bunte Bilder vom Festivalspaß am Samstag, 7. September 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „Jeck im Sunnesching“ im Jugendpark Köln – bunte Bilder vom Festivalspaß am Samstag, 7. September 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „Jeck im Sunnesching“ im Jugendpark Köln – bunte Bilder vom Festivalspaß am Samstag, 7. „Jeck im Sunnesching" im Jugendpark Köln – bunte Bilder vom Festivalspaß am Samstag, 7. September 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers

Nach der letzten „Jeck im Sunnesching“-Ausgabe in Bonn, ging es am 7. September in Köln mit dem Hauptgang weiter: Erst wurde den ganzen Tag über im Jugendpark gefeiert, danach ging es an den Tanzbrunnen und in die zahlreichen Clubs und Bars der Domstadt.

Wie sich so ein Karnevalsfestival anfühlt? Das beantwortet euch unser Fotograf, der sich dem bunten Treiben ganz ergeben und zahlreiche Highlights für euch festgehalten hat. Die Bilder findet ihr in der oben verlinkten Galerie – viel Spaß!

