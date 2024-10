Herbstkirmes am Tonhallenufer: alle Fotos vom Start

Herbstkirmes am Tonhallenufer: Alle Fotos vom Startschuss am 24. Oktober

25. Oktober 2024

Herbstzeit ist Kirmeszeit – vor allem bei diesem Premium-Wetter in NRW. Riesenrad, Raupe und Altbier – was will man mehr? Wir zeigen die schönsten Aufnahmen vom Kirmesauftakt in Düsseldorf am 24. Oktober.