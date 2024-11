Halloween 2024 in Düsseldorf: So wurde in der Altstadt gefeiert!

Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch Halloween in Düsseldorf: So wurde am Donnerstag in der Altstadt gefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch

Halloween in Düsseldorf – für viele Horror-Fans das Highlight des Jahres! Am Donnerstag kamen dafür wieder hunderte Nachtschwärmer extra grausig verkleidet in die Altstadt, um die Nacht zum Tag zu machen – sei es auf der Ratinger zwischen Retematäng und Füchschen, oder Richtung Burgplatz vorbei am Naseband’s. Wir haben unseren Foto-Exorzisten Ben Liebsch auf die Jagd nach den besten Kostümen und einzigartigen Momenten geschickt. Die schönsten Schnappschüsse findet ihr in der oben verlinkten Galerie.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link. Noch auf der Suche nach weiteren Events? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen.