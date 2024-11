Daniel Hecht ist Mitglied der Tonight News-Redaktion. Nerdy by Nature. Schreibt über Lokales und Games. Mag Japan und Affen.

Halloween im Sir Walter am 31. Oktober 2024: So feierten die Partyzombies die Nacht!

1. November 2024

An den legendären Halloween-Nächten im Sir Walter kommt in Düsseldorf kein Nachtschwärmer vorbei: Spektakuläre Grusel-Deko und eine atemberaubende Stimmung sorgten am Donnerstag für jede Menge glückliche Zombies, Hexen und Skelette.