Fotos

„Glüh Dich Glücklich“ an den Kasematten – die Fotos vom Donnerstag

26. November 2021

Langsam aber sicher baut sich wettermäßig die richtige Kulisse zum traditionellen "glücklich glühen" an den Kasematten auf. Da haben an diesem Donnerstag jede Menge Düsseldorfer dankend die Chance angenommen im mollig warmen Zelt an den Kasematten gemütlich zu feiern, zu trinken und zu tanzen. Wir haben die Fotos.