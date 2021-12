Fotos

„Glüh Dich Glücklich“ an den Kasematten – die besten Fotos vom Samstag

19. Dezember 2021

Ein schmackhaftes Heißgetränk in wohliger Wohlfühlatmosphäre zum Höhepunkt der Woche gefällig? Im "Glüh Dich Glücklich"-Paradies an den Kasematten war an diesem Samstag wieder jede Menge Glühwein vorhanden. Wir zeigen die besten Fotos der Nacht.