Eiskalte Drinks treffen auf sommerliche Stimmung: So konnten die Gäste in der Elephant Bar am Freitag ihre Abkühlung genießen. Unser Fotograf war mittendrin dabei und wir haben die Fotos für euch.

