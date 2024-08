Daniel Hecht ist Mitglied der Tonight News-Redaktion. Nerdy by Nature. Schreibt über Lokales und Games. Mag Japan und Affen.

Freitags im Sir Walter: So feierte Düsseldorf am 16. August 2024 – alle Fotos

17. August 2024

So lässt sich das Wochenende doch passend starten: Im Sir Walter wurde am Freitag wieder bis tief in die Nacht hinein gefeiert. Wir zeigen die Foto-Highlights.