„After-Fischmarkt-Clubbing" an den Kasematten: So schön wurde einfach weitergefeiert! Foto: Tonight / Ben Liebsch

Schon gesehen? Düsseldorf: Unser Bild des Tages – diese Fotos müsst ihr sehen Fotos vom Fischmarkt Düsseldorf, 1. September 2024 – Genuss unter freiem Himmel Die Strandpiraten heizen den Rhein ein: Das sind 49 schöne Fotos vom Sonntag, 1. September

Strahlender Sonnenschein, heiße Temperaturen und ein buntes Treiben am Rheinufer: Am ersten Sonntag im September wurde das Fischmarkt-Treiben an den Kasematten weiter ausgeführt. Wir liefern die schönsten Fotos vom „After-Fischmarkt-Clubbing“ am Rhein.

Bis November wird der Fischmarkt noch an zwei weiteren Terminen stattfinden, zur selben Zeit an gewohnter Stelle. Alle Infos zum Fischmarkt in Düsseldorf, die Termine für 2024, Neuheiten und weitere Fotos, gibt es hier.

