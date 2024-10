Daniel Hecht ist Mitglied der Tonight News-Redaktion. Nerdy by Nature. Schreibt über Lokales und Games. Mag Japan und Affen.

Fett Weinbar am Vorfeiertag, 2. Oktober 2024: Das waren die schönsten Momente der Nacht

3. Oktober 2024

Mit einem Feiertag vor Augen lässt es sich gleich doppelt so schön unter der Woche feiern: In der Fett Weinbar packte man die Gelegenheit an der Weinflasche und genoss eine herrliche Nacht mit besten Freunden und famoser Stimmung. Das sind die Fotos.