Fett Weinbar am Samstag, 21. September 2024: die Bilder der Nacht!

Am Samstagabend trafen sich Düsseldorfs Nachtschwärmer in der Fett Weinbar. Foto: Tonight / J. Sammer Gute Musik und kühle Drinks sorgten hier für eine grandiose Partynacht. Foto: Tonight / J. Sammer Viel Spaß mit unserer Bildergalerie. Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Samstag, 21. September 2024: So wurde gefeiert – alle Bilder! Foto: Tonight / J. Sammer

Der Höhepunkt der Woche mitten in Düsseldorf: In der Fett Weinbar stießen wieder jede Menge Weingläser klirrend aneinander, während beste Beats den Raum erfüllten und die Nachtschwärmer bestens gelaunt in den nächsten Morgen begleiteten. Die Fotos des Abends findet ihr in der oben verlinkten Galerie – viel Spaß!

