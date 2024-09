So lässt es sich leben: In der Fett Weinbar war am Donnerstag wieder einiges los! Foto: Tonight / J. Sammer Von der guten Stimmung ließ sich auch unser Fotograf mitreißen. Foto: Tonight / J. Sammer Ein Schnappschuss nach dem nächsten! Foto: Tonight / J. Sammer Wir zeigen die schönsten Fotos vom 19. September. Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer Fett Weinbar am Donnerstag, 19. September 2024 – alle Fotos! Foto: Tonight / J. Sammer

Feierabend! Endlich die Füße hochlegen, einen kühlen Wein zur Hand nehmen und mit besten Freunden in die Nacht feiern – so wie an diesem Donnerstag in der Fett Weinbar. So geht Afterwork!

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link. Noch auf der Suche nach weiteren Events? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen.