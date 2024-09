Festivals in NRW 2024: Die schönsten Fotos und Momente des Sommers

Parookaville 2024. Foto: IMAGO / Markus van Offern Parookaville 2024. Foto: Christoph Reichwein/dpa Parookaville 2024. Foto: Christoph Reichwein/dpa Parookaville 2024. Foto: Christoph Reichwein/dpa Parookaville 2024. Foto: IMAGO / Markus van Offern Parookaville 2024. Foto: IMAGO / Markus van Offern Parookaville 2024. Foto: Christoph Reichwein/dpa Parookaville 2024. Foto: Christoph Reichwein/dpa Parookaville 2024. Foto: Christoph Reichwein/dpa Parookaville 2024. Foto: Christoph Reichwein/dpa Summerjam 2024. Foto: Tonight / Heiko Borchers Summerjam 2024. Foto: Tonight / Heiko Borchers Summerjam 2024. Foto: Tonight / Heiko Borchers Summerjam 2024. Foto: Tonight / Heiko Borchers Summerjam 2024. Foto: Tonight / Heiko Borchers Summerjam 2024. Foto: Tonight / Heiko Borchers Juicy Beats 2024. Foto: IMAGO / Funke Foto Services Juicy Beats 2024. Foto: IMAGO / Funke Foto Services Juicy Beats 2024. Foto: IMAGO / Funke Foto Services Juicy Beats 2024. Foto: IMAGO / Funke Foto Services Ruhr in Love 2024. Foto: Tonight / Alex Kersten Ruhr in Love 2024. Foto: Tonight / Alex Kersten Ruhr in Love 2024. Foto: Tonight / Alex Kersten Ruhr in Love 2024. Foto: Tonight / Alex Kersten Ruhr in Love 2024. Foto: Tonight / Alex Kersten Ruhr in Love 2024. Foto: Tonight / Alex Kersten Ruhr in Love 2024. Foto: Tonight / Alex Kersten Ruhr in Love 2024. Foto: Tonight / Alex Kersten Ruhr in Love 2024. Foto: Tonight / Alex Kersten Ruhr in Love 2024. Foto: Tonight / Alex Kersten Ruhr in Love 2024. Foto: Tonight / Alex Kersten SMAG Sundance 2024. Foto: Tonight / Alex Kersten SMAG Sundance 2024. Foto: Tonight / Alex Kersten SMAG Sundance 2024. Foto: Tonight / Alex Kersten SMAG Sundance 2024. Foto: Tonight / Alex Kersten SMAG Sundance 2024. Foto: Tonight / Alex Kersten SMAG Sundance 2024. Foto: Tonight / Alex Kersten SMAG Sundance 2024. Foto: Tonight / Alex Kersten SMAG Sundance 2024. Foto: Tonight / Alex Kersten Festival-Highlight in NRW: So wurde 2023 in Parookaville gefeiert! Foto: Parookaville / Julien Duval SMAG Sundance Foto: Tonight News / A. Kersten Parookaville 2023 Foto: Tonight News Timmy Trumpet brennt bei Parookaville die Bühne ab. Foto: Julien Duval "Wir haben uns alle Lieb" hieß es auf der "Ruhr in Love" in Oberhausen. Foto: Tonight News / H. Borchers SMAG Sundance Foto: Tonight News / A. Kersten Einer der Headliner beim Juicy Beats 2023 am Freitag: Sängerin Nina Chuba heizte der Menge ordentlich ein. Foto: Christoph Reichwein/dpa Die Band Kraftklub während dem Juicy Beats-Festival 2023 am Freitag, 28. Juli. Foto: Janis Hinz Trotz miesem Wetter: Die Menge ging im Westfalenpark in Dortmund ab! Foto: Janis Hinz Wir zeigen euch unsere Foto-Highlights der diesjährigen NRW-Festivals – vom Summerjam bis nach Parookaville, von der "Ruhr in Love" in Oberhausen bis zum "SMAG Sundance" in Essen. Foto: Tonight News / M. Gramatke Über zwei Tage eroberte das "Sommerkult-Festival" 2023 die Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf. Foto: Tonight News / M. Gramatke Sommerkult-Festival in Düsseldorf. Foto: Tonight News / M. Gramatke Die Stimmung war einfach grandios: Zum Sonnenuntergang feierten die Studis ausgiebig rund um die Bühne. Foto: Tonight News / M. Gramatke Sommerkult-Festival in Düsseldorf. Foto: Tonight News / M. Gramatke Die Stimmung hätte auf dem diesjährigen "Summerjam Festival" kaum besser sein können. Foto: Tonight News / H. Borchers Foto: Tonight News / H. Borchers Das beliebte Reggae- und Hip-Hop-Festival am Fühlinger See im Bezirk Chorweiler lockte tausende Menschen an. Foto: Tonight News / H. Borchers Summerjam 2023 Foto: Tonight News / H. Borchers Foto: Tonight News / H. Borchers Summerjam 2023 Foto: Tonight News / H. Borchers Summerjam 2023 Foto: Tonight News / H. Borchers Summerjam 2023 Foto: Tonight News / H. Borchers Summerjam 2023 Foto: Tonight News / H. Borchers Summerjam 2023 Foto: Tonight News / H. Borchers Beim eintägigen Musikfestival wurde bei erstklassigen Hits von über 400 DJs bis tief in die Nacht gefeiert. Foto: Tonight News / H. Borchers "Ruhr in Love" in Oberhausen 2023 Foto: Tonight News / H. Borchers "Ruhr in Love" in Oberhausen 2023 Foto: Tonight News / H. Borchers "Ruhr in Love" in Oberhausen 2023 Foto: Tonight News / H. Borchers "Ruhr in Love" in Oberhausen 2023 Foto: Tonight News / H. Borchers "Ruhr in Love" in Oberhausen 2023 Foto: Tonight News / H. Borchers "Ruhr in Love" in Oberhausen 2023 Foto: Tonight News / H. Borchers "Ruhr in Love" in Oberhausen 2023 Foto: Tonight News / H. Borchers "Ruhr in Love" in Oberhausen 2023 Foto: Tonight News / H. Borchers "Ruhr in Love" in Oberhausen 2023 Foto: Tonight News / H. Borchers Beim SMAG Sundance wurde am 8. Juli am Baldeney See in Essen gefeiert. Foto: Tonight News / A. Kersten SMAG Sundance Foto: Tonight News / A. Kersten SMAG Sundance Foto: Tonight News / A. Kersten SMAG Sundance Foto: Tonight News / A. Kersten SMAG Sundance Foto: Tonight News / A. Kersten SMAG Sundance Foto: Tonight News / A. Kersten SMAG Sundance Foto: Tonight News / A. Kersten SMAG Sundance Foto: Tonight News / A. Kersten Das Highlight des Sommers in NRW: Beim ersten Tag beim Parookaville 2023 in Weeze präsentierten sich die Fans bereits sommerlich gekleidet – trotz vieler Wolken am Himmel. Foto: Tonight News Parookaville 2023 Foto: Tonight News Auch diese Mädels freuten sich auf die ersten Auftritte beim Parookaville 2023. Foto: Tonight News Parookaville 2023 am Freitag. Foto: Tonight News Parookaville 2023 Foto: Tonight News Parookaville 2023 Foto: Tonight News Parookaville 2023 Foto: Tonight News Parookaville 2023 Foto: Tonight News Parookaville 2023 Foto: Tonight News Mit dem sogenannten "Giganten" haben Mike und sein Team dem Parookaville ein weitere Highlight hinzugefügt. Foto: ERROR Mit dem sogenannten "Giganten" haben Mike und sein Team dem Parookaville ein weitere Highlight hinzugefügt. Foto: ERROR Foto: ERROR Parookaville 2023 Foto: Tonight News Parookaville 2023 Foto: Tonight News Parookaville 2023 Foto: Tonight News Das Juicy Beats 2023 in Dortmund startete am Freitag trotz mäßigem Wetter mit hervorragender Stimmung unter den zahlreichen Fans. Hier freut man sich über die Band 01099 aus Dresden. Foto: Christoph Reichwein/dpa Die Stimmung im Publikum: fantastisch mit Sahnehäubchen. Wer braucht schon Sommer, wenn man Juicy Beats haben kann? Foto: Christoph Reichwein/dpa Die Band "01099" war "Frisch", gab "Tempo" und trank "Aperol im Glas". Foto: Christoph Reichwein/dpa Schon gesehen? Glücksgefühle Festival 2023: Das sind die besten Fotos von Poldis großer Party Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub, Nachtresidenz & Co. Boston Bar am Samstag: die besten Bilder vom 31. August 2024

Sommer, Sonne, Festival! Für viele Menschen aus NRW gehört der Besuch eines Musik-Events während der Open-Air-Saison einfach dazu. Ein Glück, dass es im bevölkerungsreichsten Bundesland ein breites Angebot an Veranstaltungen für jeden Genre-Geschmack gibt. Wer aus bestimmten Gründen nicht auf eines der zahlreichen Festivals in NRW schafft, muss nicht in die Röhre gucken. Unsere Fotografen waren für für euch im Einsatz und haben die besten Momente festgehalten. Viel Spaß mit unserer Bildergalerie!

Noch auf der Suche nach dem passenden Festival in NRW? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

XXL-Terminkalender mit allen Highlights: Das sind die besten Festivals in NRW!

Das sind die besten Festival-Fotos 2024: Summerjam, Ruhr in Love, Parookaville und mehr!

Rückblick: So wurde 2023 auf den Festivals in NRW gefeiert

Ihr wollt wirklich alle Festival-Fotos auf einen Schlag sehen? An dieser Stelle sammeln wir alle großen Events, auf denen unsere Fotografen in diesem Jahr eifrig Schnappschüsse gesammelt haben. Viel Spaß!

Weitere Partyfotos aus Düsseldorf und der Umgebung findet ihr hinter diesem Link: Die aktuellen Partyfotos aus Nachtresidenz, Sir Walter, Sub & Co.