Was für ein Tag im Rheinriff! Bereits ab 12 Uhr startete die neueste Ausgabe der „Escape“-Partyreihe, um ihre Gäste in den Beachclub mit Sundowner Vibes zu entführen. Headliner des Tages: 2 Nomads! Die kolumbianischen DJs aus Miami sind dafür bekannt jeden Dancefloor in Bewegung zu versetzen – und enttäuschten auch diesmal nicht. Wir zeigen die schönsten Bilder des Tages!

