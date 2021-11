Eat & Style Düsseldorf am 27. November – Foodies, Foodtrends, Fotos

Am 27. und 28. November 2021 heißt es in Düsseldorf endlich wieder „Eat & Style“: Rund 80 Aussteller zeigen so ziemlich alles von Pizza bis Röstkaffee. Unser Fotograf war am Samstag auf dem Areal Böhler unterwegs und zeigt einige Highlights des famosen Food-Events. Folgt uns auf eine kulinarische Entdeckungsreise:

Auf der "Eat & Style" auf dem Areal Böhler wurden die neuesten Food-Trends vorgestellt. Nach langer Corona -Pause konnte die "Eat & Style" vom 27. bis 28. November 2021 endlich wieder stattfinden. Die Gäste zeigten sich interessiert und probierten viele Neuheiten aus. Unser Fotograf war mit dabei und zeigt die Highlights der Messe. Viel Spaß!

Weitere Infos zur „Eat & Style“ findet ihr hier:

>> Eat & Style Düsseldorf: Food-Event am letzten November-Wochenende <<

