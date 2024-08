Düsseldorfer Altstadt-Freuden am Freitag: HôtelHôtel am 16. August

Daniel Hecht ist Mitglied der Tonight News-Redaktion. Nerdy by Nature. Schreibt über Lokales und Games. Mag Japan und Affen.

Düsseldorfer Altstadt-Freuden am Freitag: alle Fotos aus dem HôtelHôtel am 16. August 2024

17. August 2024

Mieser Service und durchgelegene Matratzen? Im HôtelHôtel in Düsseldorf kein Thema! Am Freitag lockte die famose Apero-Bar wieder mit bester Stimmung und köstlichen Getränken jede Menge Nachtschwärmer an.