Während in Paris Olympia durchstartet, versuchten sich die Düsseldorfer in der Elephant Bar am Freitag an ganz anderen Sportarten: Wie viele Cocktailschirmchen lassen sich auf einem Finger balancieren, wie viele Bierdeckel zu einem Kartenhaus stapeln? Unser Fotograf hat den Abend für euch festgehalten.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link. Noch auf der Suche nach weiteren Events? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen.