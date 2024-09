Donnerstags in der Fett Weinbar in Düsseldorf: Afterwork-Freuden am 12. September 2024

13. September 2024

Ein Glas Wein in der einen Hand, die beste Freundin (oder den besten Freund) in der anderen – und als Sahnehäubchen on top die verzückende Atmosphäre der Fett Weinbar, die ihre Gäste am Donnerstag etwas länger vor Ort gefangen nahm. Wir zeigen die Fotos!