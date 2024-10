Berichtet über lokales Leben in Düsseldorf und NRW.

Die schönsten Fotos aus dem Sir Walter am Samstagabend – hier sind sie!

13. Oktober 2024

Im Sir Walter wurde wieder durch das Wochenende gefeiert. Mit besten Cocktails ging es bis tief in die Nacht hoch her. Wir zeigen euch die schönsten Bilder in unserer Galerie.