Halloween-Häuser in NRW: Diese Grusel-Residenzen müsst ihr sehen

Maurice Giebisch ist der Erfinder und Betreiber des Halloween-Grusel-Haus in Mettmann. Foto: Christoph Reichwein/dpa Der 21-Jährige liebt es zu dekorieren und hat das Haus seiner Eltern in eine Grusel-Residenz verwandelt. Foto: Christoph Reichwein/dpa Der Besuch des schaurigen Anwesens ist nichts für schwache Nerven. Foto: Christoph Reichwein/dpa Grabsteine, Plastikknochen und gruselige Figuren – all das erwartet euch im Halloween-Grusel-Haus in Mettmann. Im Vorgarten von dem Halloween-Grusel-Haus befinden sich Grabsteine, gruselige Figuren und Plastikknochen. Foto: Christoph Reichwein/dpa An einem Zaun wartet eine gruselige Figur mit rot leuchtenden Augen auf die Besucher im Halloween-Grusel-Haus in Mettmann. Beleuchtete Totenköpfe liegen auf dem Boden vor einem Zaun am Halloween-Grusel-Haus Amelie spielt ihre Rolle als Erschreckerin im Halloween-Grusel-Haus in Mettmann. Foto: Christoph Reichwein/dpa Eine gruselige Figur mit rot leuchtenden Augen steht am Halloween-Grusel-Haus in Mettmann. Foto: Christoph Reichwein/dpa Gruselig geht es auch in diesem Haus in Duisburg zu. Foto: Fabian Strauch/dpa Sven Wagner betreibt die gruselige Residenz seit 2022. Foto: Fabian Strauch/dpa Eine Zombie-Puppe erwartet Besucher hier vor dem Hauseingang. Foto: Fabian Strauch/dpa Wie aus einem Horror-Film: Eine Zombie-Puppe hängt in einem mit künstlichen Blut verschmierten Raum. Foto: Fabian Strauch/dpa Spinnenweben und klassische Geisterfratzen dürfen hier ebenfalls nicht fehlen. Foto: Fabian Strauch/dpa Besucher können das Haus kostenlos besuchen. Foto: Fabian Strauch/dpa

Es ist wieder Halloween-Saison! Für viele Menschen in NRW gehört schaurige Geister-Deko während dieser Zeit einfach dazu. Einige Bewohner verwandeln sogar ihr ganzes Zuhause in ein gruseliges Spektakel aus Spinnweben, Skeletten, Kürbissen und unheimlichen Fratzen. In unserer Bildergalerie zeigen wir euch die beeindruckendsten Halloween-Häuser des Bundeslandes.

Halloween-Häuser in NRW: Das sind die Highlights

Ein ganz besonderes Halloween-Haus findet ihr in Mettmann bei Düsseldorf. Dort hat Maurice Giebisch das Zuhause seiner Eltern in eine Geister-Residenz samt Labyrinth im Vorgarten verwandelt. Mehr über das Spuk-Haus des 21-Jährigen und wann ihr es besuchen könnt, erfahrt ihr hier.

Auch das Haus von Sven Wagner aus Duisburg sticht derzeit besonders hervor: Er hat es in ein gruseliges Krankenhaus verwandelt und lässt Mutige am 31. Oktober auf Erkundungstour durch das „Insane Hospital“ auf der Unterstraße 9 gehen. Die Bildergalerie gibt euch schon jetzt einen Einblick in den Schrecken.

Ebenfalls sehr empfehlenswert ist ein Ausflug in die kleine Straße „Unter den Linden“ in Duisburg-Wehofen – hier reiht sich ein Horrorhaus ans nächste. Das grausige Spektakel lockt jährlich tausende Besucher an.

Weiterlesen: Halloween in NRW 2024: Die besten Grusel-Partys und Events – alle Veranstaltungen im Überblick

Weitere Tipps für Horrorhaus-Liebhaber in NRW: Hier könnt ihr sie besuchen

Ihr betreibt selbst ein Halloween-Haus oder wollt eure Schnappschüsse mit anderen Grusel-Fans teilen? Dann schickt uns eure Bilder an: tonightnews@rp-digital.de. Die schönsten Fotos kommen in unsere Galerie.