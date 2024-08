Endlich ist es wieder soweit: Die Gamescom lockt vom 21. bis 25. August nach Köln – und hunderttausende Gamer folgen dem Ruf in die Messehallen. Obwohl die Absagen von Nintendo und Sony weiter schmerzen, ist die Auswahl vor Ort so groß wie nie zuvor.

Zudem dürfen sich alle Zocker auf eine prall gefüllte Merchandise-Halle und eine ganz neue Area für Brett- und Kartenspiele freuen. In der oben verlinkten Galerie findet ihr die schönsten Schnappschüsse der diesjährigen Gamescom in Köln – viel Spaß!

Gibt es überhaupt noch Tickets? Und wie komme ich am besten hin? Diese und viele weitere Fragen beantworten wir euch im großen Gamescom-Special!

Was an diesem Wochenende sonst noch in Köln los ist, lest ihr hier!