Am Mittwoch stellten sich die neuen Spieler der DEG am Schlossturm in der Düsseldorfer Altstadt vor. Dies ließen sich die Fans der Mannschaft nicht zweimal sagen! Foto: Tonight.de / Ben Liebsch Autogramme waren natürlich heiß begehrt. Foto: Tonight.de / Ben Liebsch Bei dem tollen Sommerwetter war die Stimmung vor Ort perfekt! Foto: Tonight.de / Ben Liebsch Viele Fans hatten extra ihre besten DEG-Klamotten aus dem Schrank gekramt. Foto: Tonight.de / Ben Liebsch Am Schlossturm strahlte das DEG-Logo bis in die Nacht hinein. Foto: Tonight.de / Ben Liebsch Wir zeigen die schönsten Fotos vom Mittwoch.

Na, was war denn da am Mittwoch am Burgplatz in der Düsseldorfer Altstadt los? Der Schlossturm leuchtete ab 21 Uhr in den Farben der DEG, während die neuen Spieler für ein erstes Kennenlerne und Selfies mit den Fans vorbeischauten. Unser Fotograf hat sich die Gelegenheit natürlich nicht entgehen lassen – seine Fotos findet ihr in der oben verlinkten Galerie.

