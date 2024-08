"Candy" in den Rudas Studios: alle Foto-Highlights vom 24. August 2024

Am 24. August feierte Düsseldorf bestens gelaunt zur neuesten Ausgabe der "Candy" in den Rudas Studios am Medienhafen. Foto: Rudas Studios Die Stimmung war exzellent und begleitete die Nachtschwärmer bis tief in den nächsten Morgen hinein. Foto: Rudas Studios Gefeiert wurde zu heißen Beats und kühlen Drinks. Foto: Rudas Studios Auch diese beiden Mädels hatten viel Spaß in den Rudas Studios. Foto: Rudas Studios Wir zeigen euch alle Foto-Highlights der Nacht! Foto: Rudas Studios Viel Spaß mit den Bildern! Foto: Rudas Studios „Candy“ in den Rudas Studios am Düsseldorfer Medienhafen: alle Foto-Highlights vom 24. August 2024 Foto: Rudas Studios „Candy“ in den Rudas Studios am Düsseldorfer Medienhafen: alle Foto-Highlights vom 24. August 2024 Foto: Rudas Studios „Candy“ in den Rudas Studios am Düsseldorfer Medienhafen: alle Foto-Highlights vom 24. August 2024 Foto: Rudas Studios „Candy“ in den Rudas Studios am Düsseldorfer Medienhafen: alle Foto-Highlights vom 24. August 2024 Foto: Rudas Studios „Candy“ in den Rudas Studios am Düsseldorfer Medienhafen: alle Foto-Highlights vom 24. August 2024 Foto: Rudas Studios „Candy“ in den Rudas Studios am Düsseldorfer Medienhafen: alle Foto-Highlights vom 24. August 2024 Foto: Rudas Studios „Candy“ in den Rudas Studios am Düsseldorfer Medienhafen: alle Foto-Highlights vom 24. August 2024 Foto: Rudas Studios „Candy“ in den Rudas Studios am Düsseldorfer Medienhafen: alle Foto-Highlights vom 24. August 2024 Foto: Rudas Studios „Candy“ in den Rudas Studios am Düsseldorfer Medienhafen: alle Foto-Highlights vom 24. August 2024 Foto: Rudas Studios „Candy“ in den Rudas Studios am Düsseldorfer Medienhafen: alle Foto-Highlights vom 24. August 2024 Foto: Rudas Studios „Candy“ in den Rudas Studios am Düsseldorfer Medienhafen: alle Foto-Highlights vom 24. August 2024 Foto: Rudas Studios „Candy“ in den Rudas Studios am Düsseldorfer Medienhafen: alle Foto-Highlights vom 24. August 2024 Foto: Rudas Studios „Candy“ in den Rudas Studios am Düsseldorfer Medienhafen: alle Foto-Highlights vom 24. August 2024 Foto: Rudas Studios „Candy“ in den Rudas Studios am Düsseldorfer Medienhafen: alle Foto-Highlights vom 24. August 2024 Foto: Rudas Studios „Candy“ in den Rudas Studios am Düsseldorfer Medienhafen: alle Foto-Highlights vom 24. August 2024 Foto: Rudas Studios Schon gesehen? Samstags in der Düsseldorfer Altstadt: Foto-Highlights aus der Boston Bar am 29. Juni 2024 Samstags in der Düsseldorfer Altstadt: Foto-Highlights aus der Boston Bar am 15. Juni 2024 Samstags in der Düsseldorfer Altstadt: Foto-Highlights aus der Boston Bar am 8. Juni 2024

Am Samstag war es wieder Zeit für das monatliche Top-Event „Candy“ in den Rudas Studios. Mit super Sounds und einer beeindruckenden Lichtshow feierten die Partygänger eine fantastische Nacht im Medienhafen, drehten auf der Tanzfläche steil und ließen sich bis tief in den nächsten Morgen treiben. Ein Abend, der schon jetzt die Vorfreude für die nächste „Candy“ am 21. September in den Rudas Studios weckt – seid ihr mit dabei?

