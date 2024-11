An Halloween ist die Boston Bar in Düsseldorf kaum wiederzuerkennen: Gruselige Kostüme, blutige Drinks und mordslustige Killer auf dem Dancefloor verwandelten die Bar in eine Horror-Location der Extraklasse. Unser Fotograf hat den Spuk nur knapp überlebt – und liefert in der oben verlinkten Galerie die Beweisfotos einer einmaligen Party.

