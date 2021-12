Boston Bar: Die besten Fotos vom 1. Weihnachtstag

Am ersten Weihnachtstag haben die Düsseldorfer sich eine Auszeit von der Familie gegönnt und der beliebten Boston Bar einen Besuch abgestattet. Wir zeigen euch die besten Fotos des Abends.

Am ersten Weihnachtstag gaben diese zwei attraktiven Düsseldorferinnen Gas am Glas. Foto: Tonight/J. Sammer Gedämpftes Licht und kühle Drinks: So lässt es sich an Weihnachten gut aushalten. Foto: Tonight/J. Sammer Auch an Weihnachten im Dienst: der DJ in der Boston Bar. Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer Foto: Tonight/J. Sammer

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<