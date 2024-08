In der Boston Bar ging es am Freitag erneut heiß her. Foto: Tonight / J. Sammer Bis spät in die Nacht wurde hier das Tanzbein geschwungen. Foto: Tonight / J. Sammer Viel Spaß mit unserer Bildergalerie. Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Boston Bar am Freitag in Düsseldorf: So wurde gefeiert – die Fotos vom 30. August 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Schon gesehen? Straßenfeste in Düsseldorf: Wann und wo fröhlich unter freiem Himmel gefeiert wird Nachtleben in Düsseldorf: So wurde am Samstag im Sir Walter gefeiert – alle Fotos vom 27. Juli Partyfotos aus Düsseldorf: So wurde am Samstag, 20. Juli, in der Fett Weinbar gefeiert!

Was geht an diesem Wochenende in Düsseldorf? Ist der nächste Urlaub schon gebucht? Wie läuft’s auf der Arbeit? Diese, und viele weitere Fragen stellten sich die Gäste der Boston Bar am Freitag – zuerst aber wurde eifrig an der Bar geordert. Und als die Tanzfläche einmal Feuer fing, war ohnehin keine Zeit mehr für Smalltalk – jetzt mussten Taten folgen!

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link. Noch auf der Suche nach weiteren Events? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen.