Boston Bar am Freitag, 16. August 2024: Kühle Cocktails, heiße Tänze, alle Fotos!

17. August 2024

Ein Schnappschuss jagt den nächsten: In der Boston Bar durfte sich unser Fotograf am Freitag mal wieder so richtig austoben. Das sehenswerte Ergebnis findet ihr hier!